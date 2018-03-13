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الوطن

الليلة.. "كوبر" ضيف برنامج "كل يوم" مع عمرو أديب

اليوم PM 04:45
كتب: عزة عطية
الليلة.. "كوبر" ضيف برنامج "كل يوم" مع عمرو أديب

كوبر

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، الأرجنتيني "هيكتور كوبر"، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم في حلقة خاصة جدًا في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، في التاسعة والنصف مساءً، والذي يذاع على أيضاً علي إذاعة نغم إف إم.

وأذاعت قناة "ON E"، برومو الحلقة المرتقبة والذي يجمع الإعلامي عمرو أديب مع قائد أوركسترا نجاح المنتخب الوطني كوبر، الذي نجح في إسعاد المصريين.

وكعادة الإعلامي "عمرو أديب" سيتميز الحوار بالصراحة، والعديد من الجوانب الشخصية لهيكتور كوبر والحديث عن حياته الإنسانيه ومدي ارتباط كوبر وأسرته بمصر، بالإضافة إلي علاقته بمعاونيه، والقائمة النهائية لمباراتىّ البرتغال واليونان الوديتين استعدادًا لخوض مباريات مونديال روسيا 2018، وستضمن الحلقة الخاصة فقرة لإستقبال اسئلة المشاهدين، عن حلمهم في المونديال وارائهم في قائمة اللاعبين وذلك في إطار سعي البرنامج لزيادة التفاعل بين الجمهور والعالمي هيكتور كوبر.

كما سيتحدث "كوبر" خلال الحلقة عن الإنجاز التاريخي، وصعود منتخب مصر إلى مونديال روسيا 2018 بعد غياب أكثر من 28 عامًا، كما يتحدث عن كواليس معسكر المنتخب المصري، ومدي إستعداد وجاهزية المنتخب لنهائيات كأس العالم وما هى طموحات الفراعنة، وكيف يخطط كوبر لتخطي الدور الأول والوصول لأبعد نقطة فى مونديال روسيا 2018 ليحقق حلم الكثير من المصريين.يذاع برنامج "كل يوم" يوميًا من السبت إلى الأربعاء في التاسعة والنصف مساء، على قناة “ON.E” وكذلك علي إذاعة نغم إف إم.

 

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