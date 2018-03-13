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الوطن

فرقاطة روسية مجهزة بصواريخ "كاليبر" تتجه إلى البحر المتوسط

اليوم PM 04:43
كتب: وكالات
فرقاطة روسية مجهزة بصواريخ "كاليبر" تتجه إلى البحر المتوسط

فرقاطة

صرح رئيس قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود الروسي الكابتن فيتيشسلاف تروخاتيشف، اليوم، بأنّ الفرقاطة "أدميرال إيسن" المجهزة بصواريخ (كاليبر)، اتجهت إلى البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن تروخاتيشف، قوله إنّ الفرقاطة (أدميرال إيسن)، ستبدأ أول إبحار لها في 2018 عبر مضيق البحر الأسود، ومن ثم إلى البحر المتوسط.

وكان الطاقم المسؤول عن الفرقاطة، أجرى تدريبات على متن السفينة، إضافة لعمليات مناورة مكثفة، وتنفيذ عمليات حربية للمدفعية ضد أهداف بحرية وجوية، وتجربة نظام صاروخ (كاليبر-ن-ك).

يذكر أن (أدميرال إيسن)، ثاني سفينة في مشروع يحمل اسم 11356، إضافة إلى أنها واحدة من أصل 30 فرقاطة، ويصل عدد أفراد طاقمها إلى 180 شخصا.

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