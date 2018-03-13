17 صورة ترصد استقبال السيسي لسيدتين تبرعتا لـ"تحيا مصر"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، كل من سيدات محمد إسماعيل عامر، و فتحية محمد إسماعيل السيد، واللتان قامتا بالتبرع لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني المقدر، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنباً إلى جنب مع عملية "سيناء 2018" للمواجهة الشاملة للإرهاب.