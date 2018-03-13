تسجيل الدخول

الوطن

17 صورة ترصد استقبال السيسي لسيدتين تبرعتا لـ"تحيا مصر"

اليوم PM 04:45
كتب: سماح حسن
17 صورة ترصد استقبال السيسي لسيدتين تبرعتا لـ"تحيا مصر"

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمرأة المصرية على دورها الوطني المستمر في دعم الوطن، والتضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعته وتقدمه واستقراره.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، كل من سيدات محمد إسماعيل عامر، و فتحية محمد إسماعيل السيد، واللتان قامتا بالتبرع لصندوق تحيا مصر "حساب تنمية سيناء".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قرر استقبال السيدتين بمقر رئاسة الجمهورية للتعبير لهما عن خالص تقديره لموقفيهما الوطني المقدر، وحرصهما على المساهمة في جهود تنمية سيناء وتعميرها، التي تسير جنباً إلى جنب مع عملية "سيناء 2018" للمواجهة الشاملة للإرهاب.

 

أخبار متعلقة

فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن

فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن
عاجل| الملك سلمان يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاجل| الملك سلمان يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي
محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لمدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للغات

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لمدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للغات
منظمة «بان أفريكان العالمية» تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام فارس

منظمة «بان أفريكان العالمية» تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام فارس
بث مباشر للجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

بث مباشر للجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
سليمان وهدان: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة

سليمان وهدان: مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

رئيس جامعة المنصورة بمهرجان الشعوب: مصر ستظل القلب النابض ومنارة العلم

رئيس جامعة المنصورة بمهرجان الشعوب: مصر ستظل القلب النابض ومنارة العلم

ضبط سيارة محملة بـ2010 كيلو زيت مجهول المصدر في الفيوم

ضبط سيارة محملة بـ2010 كيلو زيت مجهول المصدر في الفيوم

مد أجل الحكم في وقف الانتخابات لقصر مدة تلقي طلبات الترشح لـ20 مارس

مد أجل الحكم في وقف الانتخابات لقصر مدة تلقي طلبات الترشح لـ20 مارس

وكيل "تعليم مطروح" يكرم كبير غواصي الإسكندرية ومعلمي الغوص بالمحافظة

وكيل "تعليم مطروح" يكرم كبير غواصي الإسكندرية ومعلمي الغوص بالمحافظة

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم ومجلس الدولة

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم ومجلس الدولة

اختيارات الوطن

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

الدعاية الانتخابية تبدأ بـ«هاشتاج» للمصريين فى الخارج: «هننزل نشارك»

الدعاية الانتخابية تبدأ بـ«هاشتاج» للمصريين فى الخارج: «هننزل نشارك»

«يونيسيف» تحذّر من مصير أطفال سوريا

«يونيسيف» تحذّر من مصير أطفال سوريا

الأكثر قراءة

عاجل