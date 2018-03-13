حبس نجار مسلح بتهمة قتل صديقه وسرقة 2035 جنيها

قررت نيابة النزهة حبس نجار مسلح لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل صاحب كشك داخل شقته في النزهة لسرقته، وتبين أن المتهم والضحية جمعتهما علاقة صداقة أثناء وجودهما في السجن.

كان شرطة النزهة تلقى بلاغا من عبد العليم محمد، 66 سنة، سائق، يفيد بأنه أثناء حضوره لشقة نجل شقيقه، محمد يوسف محمد، 29 سنة، صاحب كشك للاطمئنان عليه، فوجئ بانبعاث رائحة كريهة واكتشف مقتله، بالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مسجاة على ظهرها داخل غرفة النوم يرتدي ملابسه كاملة في حالة تعفن رمي، وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي بالبطن، وخروج الأمعاء، وعدة طعنات متفرقة بالجسم) تم نقلها لمشرحة النيابة.

وبسؤال زوجة المجني عليه "شيماء. م" 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بمحل البلاغ أيدت ما سبق، وأضافت باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج، ومبلغ 2035 جنيها خاصين بالمجني عليه.

وبوضع الخطة موضع التنفيذ وردت معلومات لفريق البحث تفيد أن "محمد. ع" 31 سنة، نجار مسلح، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه ومبلغ 1000 جنيه من متحصلات الحادث.

واعترف المتهم أنه يرتبط بعلاقة بالمجني عليه منذ 3 شهور، أثناء وجودهما بالسجن العمومي بالشرقية واستمرت تلك العلاقة عقب إخلاء سبيلهما، وأنه تلقى اتصالاً من المجني عليه، وطلب منه الحضور لمسكنه بدعوى استئجاره لبوفيه بالعاصمة الإدارية، ولمساعدته في العمل به فحضر إلى مسكنه، وأقام بمسكنه حتى صباح يوم الخميس.

وأضاف أنه حدثت مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته بجرح قطعي بالركبة اليسري، وتمكن من استخلاص السلاح من يده والتعدي عليه محدثًا ما به من إصابات أدت إلى وفاته، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ 2035 جنيها، وقام بتنظيف السكين المستخدم في الواقعة وتركه بمسرح الجريمة، واستبدل الملابس التي كان يرتديها والملوثة بالدماء بأخرى، وحال انصرافه قام بغلق الشقة محل الواقعة من الخارج وفر هاربًا، وتخلص من مفاتيح الشقة بإلقائها على قضبان السكة الحديد.