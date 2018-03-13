تسجيل الدخول

الوطن

حبس نجار مسلح بتهمة قتل صديقه وسرقة 2035 جنيها

اليوم PM 06:49
كتب: محمد سيف
حبس نجار مسلح بتهمة قتل صديقه وسرقة 2035 جنيها

النائب العام

قررت نيابة النزهة حبس نجار مسلح لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل صاحب كشك داخل شقته في النزهة لسرقته، وتبين أن المتهم والضحية جمعتهما علاقة صداقة أثناء وجودهما في السجن.

كان شرطة النزهة تلقى بلاغا من عبد العليم محمد، 66 سنة، سائق، يفيد بأنه أثناء حضوره لشقة نجل شقيقه، محمد يوسف محمد، 29 سنة، صاحب كشك للاطمئنان عليه، فوجئ بانبعاث رائحة كريهة واكتشف مقتله، بالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مسجاة على ظهرها داخل غرفة النوم يرتدي ملابسه كاملة في حالة تعفن رمي، وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي بالبطن، وخروج الأمعاء، وعدة طعنات متفرقة بالجسم) تم نقلها لمشرحة النيابة.

وبسؤال زوجة المجني عليه "شيماء. م" 28 سنة، ربة منزل ومقيمة بمحل البلاغ أيدت ما سبق، وأضافت باكتشافها سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج، ومبلغ 2035 جنيها خاصين بالمجني عليه.

وبوضع الخطة موضع التنفيذ وردت معلومات لفريق البحث تفيد أن "محمد. ع" 31 سنة، نجار مسلح، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولي عليه ومبلغ 1000 جنيه من متحصلات الحادث.

واعترف المتهم أنه يرتبط بعلاقة بالمجني عليه منذ 3 شهور، أثناء وجودهما بالسجن العمومي بالشرقية واستمرت تلك العلاقة عقب إخلاء سبيلهما، وأنه تلقى اتصالاً من المجني عليه، وطلب منه الحضور لمسكنه بدعوى استئجاره لبوفيه بالعاصمة الإدارية، ولمساعدته في العمل به فحضر إلى مسكنه، وأقام بمسكنه حتى صباح يوم الخميس.

وأضاف أنه حدثت مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته بجرح قطعي بالركبة اليسري، وتمكن من استخلاص السلاح من يده والتعدي عليه محدثًا ما به من إصابات أدت إلى وفاته، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ 2035 جنيها، وقام بتنظيف السكين المستخدم في الواقعة وتركه بمسرح الجريمة، واستبدل الملابس التي كان يرتديها والملوثة بالدماء بأخرى، وحال انصرافه قام بغلق الشقة محل الواقعة من الخارج وفر هاربًا، وتخلص من مفاتيح الشقة بإلقائها على قضبان السكة الحديد.

 

أخبار متعلقة

حبس نجار ذبح "عَديله" طمعا في زوجته بالصف

حبس نجار ذبح "عَديله" طمعا في زوجته بالصف
حبس نجار وشقيقه بتهمة التنقيب عن الآثار في الجمالية قرب حارة اليهود

حبس نجار وشقيقه بتهمة التنقيب عن الآثار في الجمالية قرب حارة اليهود
حبس نجار هارب من احكام قضائية في امبابة

حبس نجار هارب من احكام قضائية في امبابة
حبس نجار مسلح قتل صديقه إثر مشاجرة بسبب خلافات مالية في بني سويف

حبس نجار مسلح قتل صديقه إثر مشاجرة بسبب خلافات مالية في بني سويف
حبس اثنين وضبط الثالث بتهمة قتل نجار في البحيرة

حبس اثنين وضبط الثالث بتهمة قتل نجار في البحيرة
تجديد حبس متهمين بقتل "نجار" ضربا بالشوم في البحيرة 15 يوما

تجديد حبس متهمين بقتل "نجار" ضربا بالشوم في البحيرة 15 يوما

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

لماذا تجري التجارب العلمية على الحيوان وليس الإنسان؟

لماذا تجري التجارب العلمية على الحيوان وليس الإنسان؟

ذئاب آلية لحماية المحاصيل من الحيوانات البرية في اليابان

ذئاب آلية لحماية المحاصيل من الحيوانات البرية في اليابان

ما هو الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟

ما هو الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟

بالفيديو| سيدة بريطانية تصطاد سمكة أكبر من حجمها

بالفيديو| سيدة بريطانية تصطاد سمكة أكبر من حجمها

الحكومة السعودية توافق على برنامج الطاقة الذرية

الحكومة السعودية توافق على برنامج الطاقة الذرية

اختيارات الوطن

زوجة السعيد.. من الهجوم على منزلها أثناء الحمل بسبب الأهلي إلى

زوجة السعيد.. من الهجوم على منزلها أثناء الحمل بسبب الأهلي إلى "التجديد"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

بعد التجديد لـ السعيد.. هل يفي عمرو أديب بوعده ويمتنع عن الظهور اليوم؟

بعد التجديد لـ السعيد.. هل يفي عمرو أديب بوعده ويمتنع عن الظهور اليوم؟

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

الأكثر قراءة

عاجل