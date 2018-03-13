مروان يسلم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير مراجعة "منتصف المدة"

سلم عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقرير مراجعة "منتصف المدة"، الخاص بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وعرض "مروان" خلال المقابلة، الملامح العامة للتقرير مستعرضًا الجهود المبذولة من قبل مصر على أرض الواقع في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد الوزير على أن تقديم مصر لتقريرها بشكل طوعي يأتي في إطار وفائها بالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي ضوء الأهمية التي توليها للتعاون مع الأمم المتحدة والآليات التابعة لها.

وفي نهاية اللقاء وجه المفوض السامي الشكر لمصر على تقديم التقرير، ودعا إلى استمرار التواصل والتعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية لحقوق الإنسان لدعم مسيرة حقوق الإنسان .