عمر مروان: ملف حقوق الإنسان المصري نال استحسان 65 دولة

قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إنه كلما اتخذت مصر خطوات إلى الأمام كلما ازداد أهل الشر شرًا وحاولوا تشويه أي إنجاز وتشويه سمعة مصر في المحافل الدولية.

وأضاف مروان، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" أن مصر وهي على مشارف الانتخابات الرئاسية المقبلة يحاول المغرضون تشويه سمعة مصر بادعاءات كاذبة حول حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مصر عندما قدمت تقريرًا عن ملف حقوق الإنسان لـ 65 دولة نال هذا الملف استحسان كافة الدول حتى الدول التي وجهت الاتهامات لمصر عن حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن كل هذه المنظمات المشبوهة لم تعد تجد لها صدى في ادعاءاتها.