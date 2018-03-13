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الوطن

مؤبدان لقاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها

اليوم PM 06:46
كتب: الوطن
مؤبدان لقاتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها

المتهم "أحمد بركات"

أصدرت محكمة الجزاء الخامسة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، حكم المؤبد مرتين، بحق أحمد بركات، قاتل الناشطة السورية "عروبة بركات" وابنتها "حلا".

وأفاد مراسل الأناضول أن المحكمة أدانت أحمد بتهمة "القتل العمد"، عقب الاستماع إلى إفادته بحضور محاميه، وقضت بسجنه مؤبدين، أحدهما مشدد.

وفي أكتوبر 2017، اعترف المُدان بقتل قريبتيه "عروبة" 60 عامًا و"حلا" 22 عامًا، داخل شقتيهما بإسطنبول، في سبتمبر من العام نفسه.

وأُوقف القاتل نهاية سبتمبر، في ولاية بورصة، بعد تحقيقات قادت للاشتباه بضلوعه في الجريمة، بعد أيام من اكتشاف تعرض المغدورتين للقتل.

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