رئيس جامعة سوهاج يشارك بمؤتمر عن الإرهاب في الأقصر

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للتربية الرياضية، والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي، تحت عنوان "تحديات الرياضة العربية بين المواطنة والإرهاب".

حضر المؤتمر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة المستضيفة، والدكتور محمد صبحي حسانين، رئيس قطاع كليات التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محروس محمود، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، والدكتور محمد كمال نصاري، عميد كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي، وممثلين عن 12 دولة عربية.