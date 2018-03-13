تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة سوهاج يشارك بمؤتمر عن الإرهاب في الأقصر

اليوم PM 06:55
كتب: خالد الغويط
رئيس جامعة سوهاج يشارك بمؤتمر عن الإرهاب في الأقصر

جامعة سوهاج تشارك في مؤتمر "تحديات الرياضة العربية بين المواطنة والإرهاب" بالأقصر

شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للتربية الرياضية، والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي، تحت عنوان "تحديات الرياضة العربية بين المواطنة والإرهاب".

حضر المؤتمر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة المستضيفة، والدكتور محمد صبحي حسانين، رئيس قطاع كليات التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محروس محمود، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، والدكتور محمد كمال نصاري، عميد كلية التربية الرياضية بجنوب الوادي، وممثلين عن 12 دولة عربية.

أخبار متعلقة

ندوة تعريفية بمشروع المليون ونصف فدان في جامعة سوهاج

ندوة تعريفية بمشروع المليون ونصف فدان في جامعة سوهاج
جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع "أسمنت أسيوط"

جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع "أسمنت أسيوط"
رئيس جامعة سوهاج يتابع وجبة "الغذاء" المقدمة لطلبة المدينة الجامعية

رئيس جامعة سوهاج يتابع وجبة "الغذاء" المقدمة لطلبة المدينة الجامعية
طبيب ياباني في جامعة سوهاج لبحث التعاون في مجال "طب الأطفال"

طبيب ياباني في جامعة سوهاج لبحث التعاون في مجال "طب الأطفال"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

ذئاب آلية لحماية المحاصيل من الحيوانات البرية في اليابان

ذئاب آلية لحماية المحاصيل من الحيوانات البرية في اليابان

ما هو الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟

ما هو الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟

بالفيديو| سيدة بريطانية تصطاد سمكة أكبر من حجمها

بالفيديو| سيدة بريطانية تصطاد سمكة أكبر من حجمها

الحكومة السعودية توافق على برنامج الطاقة الذرية

الحكومة السعودية توافق على برنامج الطاقة الذرية

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر حريصة على حقوق الأنسان

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر حريصة على حقوق الأنسان

اختيارات الوطن

زوجة السعيد.. من الهجوم على منزلها أثناء الحمل بسبب الأهلي إلى

زوجة السعيد.. من الهجوم على منزلها أثناء الحمل بسبب الأهلي إلى "التجديد"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

بعد التجديد لـ السعيد.. هل يفي عمرو أديب بوعده ويمتنع عن الظهور اليوم؟

بعد التجديد لـ السعيد.. هل يفي عمرو أديب بوعده ويمتنع عن الظهور اليوم؟

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

أب يُهدى مولودته خلاصة تجربته فى كتاب: «عزيزتى ليلى.. أوصيكِ ولا أرغمك»

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

«فيس بوك».. وسيلة «هدير» لاستعادة ابنتها المخطوفة

الأكثر قراءة

عاجل