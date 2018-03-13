"التثقيف السياسي" في ندوة لطلاب جامعة سوهاج اليوم

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم، ندوة عن التثقيف السياسي لطلاب الجامعة بمبنى الرعاية للطلاب، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محروس محمود محروس رائد طلاب من أجل مصر، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمود الأمير عميد كلية الصيدلة.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، خلال الندوة، أهمية المرحلة الجامعية كمرحلة أساسية تسهم في تكوين وصقل شخصية الشباب سياسيًا، موضحًا أهمية المشاركة الايجابية في المناحي التي توفرها الديمقراطية كافة، ومن شأنها أن تعزز الشعور بحب الوطن.

وحث رئيس الجامعة، الطلاب على ضرورة الانخراط في الأنشطة الطلابية ومعسكرات الخدمة العامة، لأهميتها في خلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير.

وأشار الدكتور صفا محمود، إلى أن الشباب هم ثروة الشعوب الحقيقية وهم الحاضر والمستقبل والأمل لكل تقدم، لذلك وجب تعزيز ثقافتهم وتنمية شعورهم بالانتماء والاهتمام بالشأن العام.

وأوضح الدكتور محروس محمود، أن التثقيف السياسي مرحلة من مراحل المشاركة السياسية تأتي بعد الاهتمام السياسي، فالمشاركة السياسية ارقي تعبير عن المواطنة وهى حق كفله الدستور للمواطن، وتأتي الندوة كسلسلة من ندوات يتم تنفيذها، تأكيدًا على أهمية دور الشباب في النهوض بالدولة.