نائب رئيس "مستقبل وطن": المشاركة في الانتخابات يحمي مصر

قال النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر البرلماني، إن الإقبال الكبير الذي شاهدناه بالمؤتمرات الجماهيرية الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس مدى التفاف الشعب المصري حول رئيسه ووعيه بالإنجازات التي حققها خلال فترة ولايته الأولى وعلى رأسها الأمن والأمان.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشعب المصري بوعيه وحبه للسيسي سينزل بكثافة لصناديق الاقتراع ويشارك في الانتخابات لحماية البلد ومكتسبات ثورة 30 يونيو، واستكمال إنجازات السيسي في كل المجالات وبناء مصر الحديثة.