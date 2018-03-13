عضو حملة "كلنا معاك": علينا الاجتماع على قلب رجل واحد خلف السيسي

قالت ماجدة الشاذلي، عضو المكتب التنفيذي لحملة كلنا معاك الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا أحد يختلف على وطنية شباب مصر فهم مستقبلها، الذي تحمل الصعاب من أجلها، ونحن الشباب والمرأة التي أنجبت هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم من أجل مصر ضد الإرهاب نقف يدًا واحدة مع السيسي والجيش والشرطة في بناء الوطن.

وطالبت الشاذلي خلال كلمتها بمؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الشباب والمرأة أن يجتمعوا يوم الانتخابات على قلب رجل واحد والمشاركة في الانتخابات ورد الجميل للرئيس السيسي ودعمه لاستكمال مسيرة إنجازاته.