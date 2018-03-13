متحدث "الأهلي": السعيد وقع على التجديد دون الحديث عن مبالغ مالية

قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي عندما استلم جواب اللجنة الاولمبية 9 ديسمبر الماضي، كان هناك عدد كبير من اللاعبين في النادي عقودهم تنتهي بنهاية الموسم، ووجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جهاز الكرة بتجديد عقود لاعبي النادي التي تنتهي عقودهم الموسم الحالي، والعام المقبل.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن اللاعبين ممن تم التجديد لهم هما شريف إكرامي وحسام عاشور، ووليد سليمان، وتبقى عبد الله السعيد، وأحمد فتحي، الذين يسعوا لتعظيم مكاسبهم، والنادي الأهلي طبقًا لقيمه وتقاليده يلتزم بسقف معين، وبدأت عملية التفاوض.

وأوضح فؤاد، أن أحمد فتحي توجه لمنزل الكابتن سيد عبدالحفيظ، فجر الأمس، وطلب منه التوقيع على العقود نظرًا لتوجهه لأداء العمرة، وعبد الله السعيد، حضر اليوم للنادي الأهلي وطلب الجلوس مع لجنة الكرة، ووقع على العقد بدون الحديث في مبالغ مالية.