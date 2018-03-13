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الوطن

رئيس "مستقبل وطن": انتهينا من قانون المعاملات الإلكترونية

اليوم PM 08:44
كتب: محمد حامد
رئيس "مستقبل وطن": انتهينا من قانون المعاملات الإلكترونية

النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن

أكد النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، أنه انتهى من إعداد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ويتكون من 46 مادة، بهدف إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.

وقال الشريف إن القانون جاء بهدف حماية حقوق كافة المتعاملين إلكترونيًا وتحديد التزاماتهم وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية الخاصة بهم عن طريق سجلات إلكترونية يعتمد عليها، إضافةً إلى تذليل كافة العوائق التي قد تواجه التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن القانون بموجبه ينظم أيضًا عملية التوقيع الإلكتروني ويوضح الأحكام الخاصة بالاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، والأحكام المتعلقة بعملية الدفع الإلكتروني، كما يوضح القانون آلية الخصوصية وحماية البيانات باعتبار أنهما يمثلان جانبًا مهمًا في بناء الثقة والائتمان في التعاملات الإلكترونية.

وتابع الشريف أن القانون بدوره يُسهل عملية نقل المستندات الإلكترونية بين المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويقلل من حالات التزوير الخاصة بالمراسلات الإلكترونية والتغيرات اللاحقة بتلك المراسلات مما يُقلل من فرص الاحتيال الإلكتروني.

وشدد على أن إعداد مثل تلك القوانين وتطبيقها على وجه السرعة أمر هام لدعم مسيرة البلاد في التنمية الشاملة ودفعًا للتطوير في كافة مناحي الحياة.

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