مرتضى منصور عن تجديد السعيد للأهلي: لا تعليق و"السبت هنكشف عن كل شيء"

رفض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، التعليق على تجديد عبدالله السعيد للنادي الأهلي موسمين آخرين، موضحًا أنه سيكشف عن صفقات وتفاصيل جديدة يوم السبت المقبل.

ورفض منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" الكشف عن أي تفاصيل عن صفقة القرن، أو توقيع السعيد للزمالك، متابعًا: "في ناس كبيرة في الدولة طلبت مني إني متكلمش في أي حاجة قبل ما اقعد معاهم بكرا، وهعلن يوم السبت عن تفاصيل".

واختتم حديثه عن الصفقة قائلاً: "لم نخسر شيئًا بتجديد عبدالله السعيد للأهلي".