تسجيل الدخول

الوطن

مرتضى منصور عن تجديد السعيد للأهلي: لا تعليق و"السبت هنكشف عن كل شيء"

اليوم PM 08:33
كتب: عبد الرحمن خالد
مرتضى منصور عن تجديد السعيد للأهلي: لا تعليق و"السبت هنكشف عن كل شيء"

مرتضى منصور

رفض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، التعليق على تجديد عبدالله السعيد للنادي الأهلي موسمين آخرين، موضحًا أنه سيكشف عن صفقات وتفاصيل جديدة يوم السبت المقبل.

ورفض منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" الكشف عن أي تفاصيل عن صفقة القرن، أو توقيع السعيد للزمالك، متابعًا: "في ناس كبيرة في الدولة طلبت مني إني متكلمش في أي حاجة قبل ما اقعد معاهم بكرا، وهعلن يوم السبت عن تفاصيل".

واختتم حديثه عن الصفقة قائلاً: "لم نخسر شيئًا بتجديد عبدالله السعيد للأهلي".

أخبار متعلقة

عاجل| عبد الله السعيد يجدد للأهلى 3 سنوات

عاجل| عبد الله السعيد يجدد للأهلى 3 سنوات
أديب: "لو عبد الله السعيد مرحش الزمالك هتقهر ومش هطلع بكره"

أديب: "لو عبد الله السعيد مرحش الزمالك هتقهر ومش هطلع بكره"
أديب عن فوز الأهلي بالدوري: "خدتوا الدوري وإحنا خدنا عبد الله السعيد"

أديب عن فوز الأهلي بالدوري: "خدتوا الدوري وإحنا خدنا عبد الله السعيد"
«البدري» يكشف حقيقة تجميد عبد الله السعيد

«البدري» يكشف حقيقة تجميد عبد الله السعيد
انفراد| الأهلى يجدد عقد عبد الله السعيد.. وحسم مصير "فتحي"

انفراد| الأهلى يجدد عقد عبد الله السعيد.. وحسم مصير "فتحي"
حسام البدري: عماد متعب أقنعني بعدم إشراك عبد الله السعيد أمام النجم

حسام البدري: عماد متعب أقنعني بعدم إشراك عبد الله السعيد أمام النجم
محمود البزاوي ينشر صورته مع «كرة»: «لو عبد الله السعيد مصاب أنا جاهز»

محمود البزاوي ينشر صورته مع «كرة»: «لو عبد الله السعيد مصاب أنا جاهز»
عبد الله السعيد تخصص تسجيل بالترجي.. 3 أهداف في المرمى وواحد من صناعته

عبد الله السعيد تخصص تسجيل بالترجي.. 3 أهداف في المرمى وواحد من صناعته

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بيان عاجل لـ"شوقي" بسبب تدني أجور المعلمين

بيان عاجل لـ"شوقي" بسبب تدني أجور المعلمين

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و15 طلقة نارية فى إدفو

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و15 طلقة نارية فى إدفو

"مصر التي نحلم بها".. ندوة للهيئة الإنجيلية بحضور مكرم ومشيرة خطاب

"مصر التي نحلم بها".. ندوة للهيئة الإنجيلية بحضور مكرم ومشيرة خطاب

محافظ دمياط يلتقي مديري إدارات الشئون القانونية لمتابعة تنفيذ اللوائح

محافظ دمياط يلتقي مديري إدارات الشئون القانونية لمتابعة تنفيذ اللوائح

بالفيديو| مصرع 4 وإصابة 12 في حادث دهس استهدف تلاميذ في الجزائر

بالفيديو| مصرع 4 وإصابة 12 في حادث دهس استهدف تلاميذ في الجزائر

اختيارات الوطن

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

متحدث "الأهلي" يكشف كواليس التجديد للسعيد: عقده بـ7 ملايين في الموسم

متحدث "الأهلي" يكشف كواليس التجديد للسعيد: عقده بـ7 ملايين في الموسم

هل تستطيع مصر تدشين موقع تواصل اجتماعي ينافس "فيس بوك"؟.. خبراء يجيبون

هل تستطيع مصر تدشين موقع تواصل اجتماعي ينافس "فيس بوك"؟.. خبراء يجيبون

الأكثر قراءة

عاجل