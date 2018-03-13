تراجع الأسهم الأوروبية بشكل حاد

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل حاد في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية التطورات في الولايات المتحدة بإقالة وزير الخارجية "ريكس تيلرسون".

حيث أنهى مؤشر "ستوكس 600" جلسته متراجعًا بنحو 1% ليهبط إلى 375.4 نقطة، كما شهد مؤشر "فوتسي" البريطاني هبوطاً بأكثر من 1% ليسجل 7138.7 نقطة.

وأغلق المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 12221 نقطة مسجلاً انخفاض قدره 1.6% في حين تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة تزيد عن 0.6% ليصل إلى 5242.7 نقطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" أنه عين مدير مكتب الاستخبارات المركزية "مايك بومبيو" وزيراً للخارجية بعد أن قام بإقالة "تيلرسون".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن "تيلرسون" لا يعرف السبب وراء إقالته من منصبته.