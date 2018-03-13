أسامة كمال: محطة "بنبان" جزء من مشروع "شموس النوبة"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر يتحقق حلمها بإنشاء أول مدينة شمسية في العالم، مشيرًا إلى أن مشروع الطاقة الشمسية في مصر وصل لمراحل متقدمة خصوصا مشروع "بنبان" وهو جزء من مشروع "شموس النوبة" الذي سيكون واحدا من أكبر المشروعات في العالم.

وأضاف كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن المشروع يوفر ما يعادل نحو 90 في المائة من الطاقة مقارنة بما يوفره السد العالي.

وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 37 كيلومترا مربعا حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة طاقة شمسية من أصل 32 محطة طاقة فردية.

وتابع كمال، "الناس بقى بتاعة كركركر وهأهأهأ لو كان الكلام ده اتقال في برنامج الرئيس الانتخابي وقتها كنت هاتقول ايه؟ يا ترى كنت هاتصدق ولا كنت هاتقول أهو كلام انتخابات وخلاص؟".