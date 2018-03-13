محمود مسلم: مصر تتعرض لمؤامرة لم تشهدها من قبل

دعا الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس تحرير «الوطن» إن يوم الانتخابات سيكون يوم فرح للمصريين، مضيفًا خلال مؤتمر جماهيري بحدائق القبة، لدعم السيسي، أن الانتخابات المقبلة على قدر كبير من الأهمية، وأن كل المواطنين مشاركون في المرحلة الجديدة التي تشهدها مصر.

وقال مسلم إن أول مرة توجه فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمم المتحدة، كان يتحدث عن مصر و30 يونيو، لكنه حين توجه إليها في المرة الثانية كان حديثه حول قضايا المنطقة، ما يؤكد عودة مصر لقوتها ومكانتها من جديد.

وحذر مسلم من المؤامرات التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الماضية، قائلاً: «مصر تتعرض لمؤامرة لم تشهدها في تاريخها الحديث، فلم يحدث في بلد 3 حوادث طيران في عام واحد، وما يحدث من ترصد لمصر من بعض الصحف يؤكد وجود مؤامرة».