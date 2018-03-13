30 قتيلا على الأقل في مجازر جديدة في شمال شرق الكونغو الديمقراطية

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا، ليل الاثنين إلى الثلاثاء في عدة قرى بمنطقة ايتوري شمال شرق الكونغو الديموقراطية التي تشهد عودة للعنف منذ ديسمبر 2017، بحسب مصادر في المنطقة.

وتعرضت قرى في نواحي دجوجو إلى "هجوم (..) وأحصينا 30 قتيلا. وهناك بالتاكيد جثث أخرى في الغابات والأبحاث مستمرة"، بحسب ما قال مسؤول إداري في أيتوري طالبا عدم كشف هويته. وأشارت مصادر محلية أخرى إلى حصيلة اكبر.

وتحدثت اذاعة اوكابي التابعة للامم المتحدة عن مقتل 41 شخصا في الهجمات.

وبحسب المسؤول الاداري جرى الهجوم بعيد مغادرة وزير الداخلية هنري موفا للمنطقة.

وقال النائب غريغوار لوسينغي المتحدث باسم مجموعة برلمانيي ايتوري "نائب رئيس الوزراء (وزير الداخلية) في الميدان لكن حين كان هنا استمر القتل" مشيرا الى نزوح 200 الف شخص بسبب اعمال العنف الاخيرة.

لكن الجيش الكونغولي اورد رواية اخرى. وقال المتحدث باسمه العقيد جوليس نغونغو "لم تحدث مجزرة في دجو. يتعلق الامر بمجموعة من اللصوص قدموا للاستيلاء على القرية التي غادرها سكانها. وطاردتهم قواتنا والوضع الان تحت سيطرة الجيش".

وبحسب المصادر قتل اكثر من 130 شخصا منذ ديسمبر.

وكان نزاع قبلي بين الهيما واللوندو بين 1999 و2003 اوقع عشرات آلاف القتلى ما استدعى تدخل قوة اوروبية.

غير ان مجموعة الايتوريين في كينشاسا التي تقول انها تضم كافة القبائل قالت الاثنين ان اعمال العنف الاخيرة "مختلفة عن تلك التي سببها النزاع بين الهيما واللوندو القائم منذ عدة عقود. والاسباب يمكن ان تكون متعددة ولازالت تحتاج الى كشف لانه لم يتم التعبير عنها بوضوح".