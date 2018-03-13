تسجيل الدخول

الوطن

"بنات عين شمس" تطلق مهرجان البيئة الخامس عشر

أمس PM 10:38
كتب: أحمد أبوضيف
"بنات عين شمس" تطلق مهرجان البيئة الخامس عشر

جامعة عين شمس

أطلقت كلية البنات بجامعة عين شمس، مهرجان البيئة الخامس عشر، وافتتح الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفال الكلية بيوم اليتيم ضمن فاعليات المهرجان.

وتضمنت فاعليات، اليوم، العديد من الفقرات الفنية الترفيهية وعروض عرائس لأكثر من 120 طفل يتيم من مختلف دور الأيتام، وقدم كورال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، عددا من الفقرات الغنائية، وتستمر فاعليات المهرجان على مدار الأسبوع.

أقيم المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتور رقية شلبي عميدة الكلية، والدكتورة مي حلمي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مكة البنا وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، ولفيف من أساتذة الكلية.

أخبار متعلقة

الثلاثاء.. هيئة فولبرايت للمنح تلتقي طلاب الدراسات العليا بالمنوفية

الثلاثاء.. هيئة فولبرايت للمنح تلتقي طلاب الدراسات العليا بالمنوفية
دورة لرفع كفاءة العاملين بـ"الدراسات العليا" بجامعة سوهاج

دورة لرفع كفاءة العاملين بـ"الدراسات العليا" بجامعة سوهاج
تعيين نائب لجامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا

تعيين نائب لجامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا
إضافة تخصصات جديدة بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببني سويف

إضافة تخصصات جديدة بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببني سويف
بدء امتحانات الدراسات العليا بحقوق جنوب الوادي

بدء امتحانات الدراسات العليا بحقوق جنوب الوادي
رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق

رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بيت السحيمي يحيي ذكرى سيد درويش

بيت السحيمي يحيي ذكرى سيد درويش

الاتحاد الأوروبي يعيد 16 ألف مهاجر من مخيمات ليبيا إلى بلادهم

الاتحاد الأوروبي يعيد 16 ألف مهاجر من مخيمات ليبيا إلى بلادهم

آخرهم الحمدالله.. أبرز محاولات الاغتيال الفاشلة للقادة الفلسطينيين

آخرهم الحمدالله.. أبرز محاولات الاغتيال الفاشلة للقادة الفلسطينيين

إليسا تعلن عن تسجيلها ثالث أغنيات ألبومها الجديد

إليسا تعلن عن تسجيلها ثالث أغنيات ألبومها الجديد

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و"القومي للأمومة" يطالب بمتبني

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الأكثر قراءة

عاجل