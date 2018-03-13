"بنات عين شمس" تطلق مهرجان البيئة الخامس عشر

أطلقت كلية البنات بجامعة عين شمس، مهرجان البيئة الخامس عشر، وافتتح الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفال الكلية بيوم اليتيم ضمن فاعليات المهرجان.

وتضمنت فاعليات، اليوم، العديد من الفقرات الفنية الترفيهية وعروض عرائس لأكثر من 120 طفل يتيم من مختلف دور الأيتام، وقدم كورال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، عددا من الفقرات الغنائية، وتستمر فاعليات المهرجان على مدار الأسبوع.

أقيم المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتور رقية شلبي عميدة الكلية، والدكتورة مي حلمي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مكة البنا وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، ولفيف من أساتذة الكلية.