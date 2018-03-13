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الوطن

"خليجيون" ترحب بتسهيلات سعودية لمشاركة الوافدين المصريين في الانتخابات

أمس PM 10:51
كتب: بهاء الدين عياد
"خليجيون" ترحب بتسهيلات سعودية لمشاركة الوافدين المصريين في الانتخابات

ارشيفية

رحبت "خليجيون في حب مصر" باستجابة حكومات وشركات عديدة من دول مجلس التعاون الخليجي للمناشدة والدعوات التي أطلقتها الحركة لتقديم ما يلزم من تسهيلات تساهم في تيسير مشاركة المواطنين المصريين في دول الخليج في الانتخابات الرئاسية المتوقع أن يشاركوا فيها بكثافة الجمعة المقبلة وعلى مدار بقية أيام الاقتراع.

ونوه الدكتور يوسف العميري، رئيس ومؤسس "خليجيون في حب مصر"، في تصريح صحفي اليوم الى موقف المملكة العربية السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من حرصهم على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمصريين على أراضي المملكة.

وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور العميري بما أعلنه وأكده السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والذي تم اختياره مؤخراً لشغل منصب وزير الدولة للشئون الأفريقية، أن "المملكة حريصة على مصالح المصريين المقيمين على أراضيها، وسوف تعمل السلطات السعودية على تسهيل إجراءات سير عملية الاقتراع بانتخابات الرئاسة المصرية المقررة خارج مصر خلال الأيام المقبلة حيث أن مصر لها أكبر جالية في المملكة والتي تُقَدَّر بحوالي من 3 مليون مصري"، معتبرا أن هذا الالتزام الصادق يمثل أولا وقبل كل شيء بادرة طيبة من حكومة المملكة وتجديدا لمواقفها المشرفة واستجابة فعالة وسريعة تستحق الثناء والتقدير.

وأوضح "العميري" أن الدكتور محمد العقيل، الأمين العام لـ"خليجيون في حب مصر" يقوم على رأس وفد من "خليجيون" بالتنسيق مع قيادات الجالية المصرية في السعودية وروابطها وكافة الجهات المعنية، لاتخاد ما يلزم من إجراءات على المستوى الشعبي والتطوعي لتيسير عملية المشاركة في الاقتراع وتذليل أي عقبات قد تواجهها، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين "خليجيون في حب مصر" ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مؤخرا.

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