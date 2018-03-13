وزير النقل: القطاع الخاص لن يتدخل في تحديد أسعار تذاكر القطارات

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مشاركة القطاع الخاص مهمة لتطوير وتحديث مرافق السكك الحديدية المصرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال خصخصة المرفق، موضحا أن القطاع الخاص لن يتحكم في تحديد أسعار تذاكر القطارات بكافة أنواعها، والوزارة هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار تذاكر القطارات بالتنسيق مع الهيئة القومية للسكة الحديد.

وقال عرفات لـ"الوطن"، إن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميا، مشيرا إلى أن السكة الحديد تحتاج إلى تطوير عاجل لجميع مرافقها، موضحا أنه لا بد من تطوير نظم كهربة الإشارات، ونظم التحكم المركزي، ونظم الاتصالات، وتجديد القضبان، وإعادة تأهيل وتشغيل الجرارات، واستبدال أسطول القطارات القديمة بآخرى حديثة.