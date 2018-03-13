بالفيديو| أمريكي يدعم السيسي: "انزلوا انتخبوه وتحيا مصر"

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لأمريكي يشيد بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء مستقبل مصر.

وقال الأمريكي، خلال الفيديو الذي عرضه موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه من اليوم هو مصري لأنه يعشق مصر، والرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه يرى الرئيس السيسي هو أفضل رئيس لمصر لأنه خلال تلك المدة القصيرة فعل أكثر مما فعله رؤوساء كثيرين حول العالم.

وتابع أن السيسي أنجز كثيرًا مثل قناة السويس، والمدن الجديدة، والصحراء التي استصلحها، وتوفير فرص عمل كثيرة للمصريين، مضيفًا أن مصر أصبحت رقم 1 في الثروة السمكية، حيث إن السيسي أنشأ أكبر مزرعة سمكية في أقل من عام، وهذا يدل أن المصريين قادرين على فعل الكثير في ظل قيادة مثل الرئيس السيسي.

واختتم: "يجب على كل مصري سواء في مصر أو الخارج الخروج والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.. تحيا مصر".