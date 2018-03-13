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الوطن

عمر مروان: التشريعات المصرية تجرم التعذيب

أمس PM 11:59
كتب: عمر نور الدين
عمر مروان: التشريعات المصرية تجرم التعذيب

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان، إن التشريعات المصرية تجرم التعذيب، لافتًا إلى أن حالات التعذيب تعتبر تجاوز وموجودة في كل دول العالم وليس في مصر فقط، ولكنها حالات فردية وليست ممنهجة، والغالب الأعم منها رد فعل نتيجة مشادات ومحاولات للهروب من الأمن.

أما عن عقوبة الإعدام، أكد مروان في تصريحات صحفية، اليوم، أنها توقع في الجرائم الأكثر خطورة وهي عقوبة محصنة بإجراءات، مشيرًا إلى أن عادل حبارة الإرهابي قتل في واقعتين 50 شخصًا فكيف أدافع عنه وأترك الخمسين الذين قتلهم، مضيفًا أنه بأي منطق أدافع عن الجاني ونسائل إذا لم يكن هذه الوقائع التي ينفذ فيها الإعدام وهي وقائع إرهاب فمتى إذن تنفذ عقوبة الإعدام.

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