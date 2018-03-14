بالصور| نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "زهرة الصبار" بالزمالك

أقيم في سينما الزمالك، العرض الخاص لفيلم "زهرة الصبار" الحاصل على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان دبي في دورته الرابعة عشر، والتي منحت للفنانة منحة البطراوي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثانية.

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم منحة البطراوي، ومروان العزب، وصدقي صخر، والمخرجة هالة القوصي.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للفيلم، حيث حضر المخرج داوود عبدالسيد، والمخرج شريف البنداري، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، والمنتج محمد العدل، والإعلامية بثينة كامل، والفنانة دينا عبدالله، ومن النجوم الشباب، أحمد داوود، وعلا رشدي، وعمرو عابد.