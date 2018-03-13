برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن إهمال سور مجرى العيون: هنستغنى عن آثارنا؟

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إهمال آثار مصر لاسيما سور مجرى العيون، موجه لرئيس الوزراء ووزير الآثار ومحافظ القاهرة، مشيرةً إلى أنه يقع قلب منطقة مصر القديمة عبر عصور عديدة قبل أكثر من 800 عام.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أن السور يعاني من مشكلات عديدة تراكمت على مدى نصف قرن أو يزيد، أهمها ارتفاع منسوب المياه الجوفية أسفل السور، وانتشار الحيوانات الميتة وغيرها من الأمور المؤسفة، وتساءلت: "هنستغنى عن آثارنا؟".