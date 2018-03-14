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الوطن

وزيرة الهجرة: 13 مليون مصري بالخارج.. والكتلة الأكبر في السعودية

اليوم AM 12:24
كتب: محمود البدوي
وزيرة الهجرة: 13 مليون مصري بالخارج.. والكتلة الأكبر في السعودية

نبيلة مكرم

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج أصبحوا جنودًا للدولة المصرية للدفاع عنها في الخارج، موضحةً أن المشاركة في الانتخابات المصرية حماية للدولة وجزء من حرب مصر ضد الإرهاب، وواجب وطني لابد أن يلتزم به الجميع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه يوجد 10 مليون مواطن مصري في الخارج، ويصل العدد لـ 13 مليون بإضافة غير المسجلين، وأكبر كتلة تصويتية للمصريين في الخارج موجودة في السعودية.

وأشارت إلى أن ولاء وانتماء المصري في الخارج لدولته أكثر من المصري في الداخل، مؤكدةً أنهم يعملون على تذليل العقبات أمام المصريين في الخارج.

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