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الوطن

عالم مصري: العالم صفق لمصر بعد نجاحها في مشروع علاج "فيروس سي"

اليوم AM 02:41
كتب: محمود البدوي
عالم مصري: العالم صفق لمصر بعد نجاحها في مشروع علاج "فيروس سي"

جورج عبودة

قال الدكتور جورج عبودة، عالم مصري في جراحة مناظير الجهاز الهضمي في الخارج، إن عدد المرضى الذين تم علاجهم في مصر من "فيروس سي" يُساوي كل مرضى الكبد في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن العالم صفق لمصر بعد نجاحها في مشروع علاج "فيروس سي".

وأضاف "عبودة"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، أن الدهون أصبحت أخطر على الكبد من "فيروس سي"، وإن 40% من أمراض الكبد سببها الدهون.

وتابع "عبودة": "أولادنا سيصابون بأمراض الكبد بسبب عاداتهم الخاطئة في الطعام، والدهون على الكبد قد تتحول إلى تليف كبدي أو سرطان"، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تقدمت تقدمًا ملحوظًا في عمليات زراعة الكبد.

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