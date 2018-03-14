تسجيل الدخول

الوطن

بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية في مجال الميكنة

اليوم AM 01:48
كتب: محمد عيسى
بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية في مجال الميكنة

رئيس مجلس الدولة ورئيس الاكاديميةالعربية للعلوم والتكنولوجيا

وقَّع مجلس الدولة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في مجال الميكنة والدعم الفني لأقسام مجلس الدولة.

وقع البروتوكول كل من المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة والدكتور إسماعيل عبد الغفّار رئيس الأكاديمية العربية.

وحضر مراسم التوقيع المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام والمستشار محمود رشيد رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، وعدد من أعضاء الأمانة العامة بمجلس الدولة، ومن جانب الأكاديمية حضر نواب رئيس الأكاديمية وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية .

وبعد توقيع البروتوكول تفقد رئيس مجلس الدولة يرافقه رئيس الأكاديمية والحضور المنشآت الخاصة بالأكاديمية والتعرف على الخدمات التعليمية التى تقدمها الأكاديمية.

وأعرب المستشار أحمد أبو العزم عن امتنانه واعتزازه البالغ بزيارة الأكاديمية العربية للنقل البحرى باعتبارها صرحا عربيا تعليميا على أرض مصرية وبإدارة مصرية متميزة تخدم الطلاب والدارسين من الدول العربية والأفريقية.

وتناولت الزيارة الاستماع إلى شرح من المتخصصين بالأكاديمية حول طرق التدريس والتدريبات والمحاكاة العملية لما يتم تدريسه للطلاب والدارسين.

وبموجب البروتوكول الموقع من الطرفين سيشهد مجلس الدولة الفترة القادمة تطورا فى مجال إدارة القضايا وميكنة كافة أقسام المجلس بما يخدم المتقاضين أمام مجلس الدولة. 

 

أخبار متعلقة

مجلس الدولة يعيد طالب بالبكالوريا الدولية للجامعة الألمانية بعد رفضه

مجلس الدولة يعيد طالب بالبكالوريا الدولية للجامعة الألمانية بعد رفضه
وفد قضائي سعودى يزور "تشريع مجلس الدولة" لتبادل الخبرات

وفد قضائي سعودى يزور "تشريع مجلس الدولة" لتبادل الخبرات
مجلس الدولة يلزم "شوقي" بإعادة رئيس إدارة التعليم الثانوي لمنصبه

مجلس الدولة يلزم "شوقي" بإعادة رئيس إدارة التعليم الثانوي لمنصبه
غدا.. تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية العلوم

غدا.. تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة وأكاديمية العلوم

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مستشفى 57357 يدعو محمد صلاح لزيارته: نحترم لاعب مصر الكبير وفخر العرب

مستشفى 57357 يدعو محمد صلاح لزيارته: نحترم لاعب مصر الكبير وفخر العرب

رامي جان: الإخوان تكن كل الحقد لمصر ولأي شخص لا ينتمي لها

رامي جان: الإخوان تكن كل الحقد لمصر ولأي شخص لا ينتمي لها

عبد المنعم سعيد: إدارة ترامب مرتبكة ومضطربة

عبد المنعم سعيد: إدارة ترامب مرتبكة ومضطربة

عاجل| ترامب: الاتفاق النووي أسوا ما شهدت في حياتي

عاجل| ترامب: الاتفاق النووي أسوا ما شهدت في حياتي

بالصور| مفاجأة.. عبدالله السعيد معروض للبيع على OLX بسعر خيالي

بالصور| مفاجأة.. عبدالله السعيد معروض للبيع على OLX بسعر خيالي

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و"القومي للأمومة" يطالب بمتبني

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الأكثر قراءة

عاجل