"مستقبل وطن" يواصل فعالياته اليومية بميادين قنا لدعم وتأييد السيسي

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، فعالياتها اليومية لليوم الرابع على التوالى، بميادين قنا المختلفة لدعم وتأييد السيسي فى الانتخابات الرئاسية، حيث نظمت أمانة بندر قنا، فعالية مسائية بميدان الساعة، بمشاركة قيادات وأعضاء الحزب بقنا.

وأوضح هشام قدوس، أمين الحزب بقنا، أن فعاليات الحزب متواصلة بكل المراكز من خلال أمانات الحزب، ما بين ندوات تثقيفية وفعاليات يومية في الشوارع والميادين؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت مروة عبد الرحيم، أمينة المرأة بأمانة بندر قنا، إلى أن الفعاليات سوف تتواصل بشكل يومي بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتعريفهم بأهم الإنجازات التى تحققت على مستوى الجمهورية أو بمحافظة قنا خلال الفترة الأولى للرئيس السيسي.