تسجيل الدخول

الوطن

"مستقبل وطن" يواصل فعالياته اليومية بميادين قنا لدعم وتأييد السيسي

اليوم AM 01:36
كتب: رجب آدم
"مستقبل وطن" يواصل فعالياته اليومية بميادين قنا لدعم وتأييد السيسي

العاليات

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، فعالياتها اليومية لليوم الرابع على التوالى، بميادين قنا المختلفة لدعم وتأييد السيسي فى الانتخابات الرئاسية، حيث نظمت أمانة بندر قنا، فعالية مسائية بميدان الساعة، بمشاركة قيادات وأعضاء الحزب بقنا.

وأوضح هشام قدوس، أمين الحزب بقنا، أن فعاليات الحزب متواصلة بكل المراكز من خلال أمانات الحزب، ما بين ندوات تثقيفية وفعاليات يومية في الشوارع والميادين؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت مروة عبد الرحيم، أمينة المرأة بأمانة بندر قنا، إلى أن الفعاليات سوف تتواصل بشكل يومي بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتعريفهم بأهم الإنجازات التى تحققت على مستوى الجمهورية أو بمحافظة قنا خلال الفترة الأولى للرئيس السيسي.

أخبار متعلقة

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية وسط حضور قوي لسيدات النور

استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية وسط حضور قوي لسيدات النور
وزير الرياضة يطالب المواطنين بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

وزير الرياضة يطالب المواطنين بالمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

الكنائس تعلن الصلاة من أجل مصر قبل الإنتخابات الرئاسية

الكنائس تعلن الصلاة من أجل مصر قبل الإنتخابات الرئاسية
الإخوان تحشد للتظاهر اثناء الإنتخابات الرئاسية

الإخوان تحشد للتظاهر اثناء الإنتخابات الرئاسية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

مستشفى 57357 يدعو محمد صلاح لزيارته: نحترم لاعب مصر الكبير وفخر العرب

مستشفى 57357 يدعو محمد صلاح لزيارته: نحترم لاعب مصر الكبير وفخر العرب

رامي جان: الإخوان تكن كل الحقد لمصر ولأي شخص لا ينتمي لها

رامي جان: الإخوان تكن كل الحقد لمصر ولأي شخص لا ينتمي لها

عبد المنعم سعيد: إدارة ترامب مرتبكة ومضطربة

عبد المنعم سعيد: إدارة ترامب مرتبكة ومضطربة

عاجل| ترامب: الاتفاق النووي أسوا ما شهدت في حياتي

عاجل| ترامب: الاتفاق النووي أسوا ما شهدت في حياتي

بالصور| مفاجأة.. عبدالله السعيد معروض للبيع على OLX بسعر خيالي

بالصور| مفاجأة.. عبدالله السعيد معروض للبيع على OLX بسعر خيالي

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و"القومي للأمومة" يطالب بمتبني

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الأكثر قراءة

عاجل