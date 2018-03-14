صحفي فلسطيني يروي لـ"الوطن" تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء في غزة

قال الصحفي الفلسطيني ماجد محمد زريد، إنه بعد وصول موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة لغزة، وخلال مرور الموكب من شارع صلاح الدين بالقرب من محطة حموده، وانفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق مما أدى إلى إصابة 6 من عناصر الحماية وتضرر ثلاث سيارات من عناصر الحماية بنهاية الموكب، الجدير بالذكر أن زيارة الحمد الله لغزة تأتي ضمن برنامج محدد وهو افتتاح محطة مركزية لتكرير المياه العادمة.

وأضاف زريد لـ"الوطن": "رغم هذا الحدث استكمل الحمد لله زيارته وافتتاح المحطة والعودة إلى رام الله، ولاقت هذه الحادثة التنديد الشعبي والفصائل على الصعيد المحلي وتنديد على على المستوى العربي والدولي وتعتبر هذه سابقة غير مسبوقة على الساحة الفلسطينية".