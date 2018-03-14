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الوطن

كوبر عن ركلة جزاء مباراة الكونغو: كنت واثقا أن صلاح سيسجلها

اليوم AM 03:04
كتب: شريف سليمان
كوبر عن ركلة جزاء مباراة الكونغو: كنت واثقا أن صلاح سيسجلها

هكتور كوبر

قال هكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، إنه كان واثقًا من تسجيل محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني، لركلة الجزاء في آخر مباريات المنتخب بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ضد منتخب الكونغو. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "أون لايف": "عندما أحرز المنتخب الكونغولي هدف التعادل، خشيت أن نندفع بكامل خطوطنا لإحراز الفوز، وبالفعل مرت أوقات صعبة، لكن عندما احتسب الحكم ركلة الجزاء علمت أن صلاح سيسجلها وأننا سنلعب في كأس العالم".

وتابع: "قبل أن تُسجل ركلة الجزاء، نزل الجمهور إلى الملعب واحتفلوا، تعجبت من هذا كثيرًا، لكن عندما سجل صلاح الركلة، رغبت في غلق عيني وسماع صراخ الجماهير واحتفالاتهم، كان شعورًا رائعًا".

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