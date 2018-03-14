مستشفى 57357 يدعو محمد صلاح لزيارته: نحترم لاعب مصر الكبير وفخر العرب

دعا مستشفى 57357 محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لزيارته.

وقال محمد فتحي المستشار الإعلامي للمستشفى: "نقدر ونجل ونحترم لاعب مصر الكبير وفخر العرب محمد صلاح، ونثق في حبه للخير سرا وعلانية، وندعوه دائما لتلبية دعوتنا وزيارة الأطفال الذين يعشقونه في مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر للعلاج بالمجان".

وتابع فتحي عبر صفحته الشخصية بموقع التوصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا "غير أن كل الأخبار المتعلقة بتبرعه لمستشفى 57 بمبلغ 12 مليون جنيه والتي تناقلتها صحف ومواقع مصرية وإنجليزية، هي أخبار غير صحيحة بالمرة، كما أن جهاز زرع النخاع الذي قيل أنه سيتبرع بقيمته، موجود بالفعل في المستشفى".

وأكد فتحي أن المستشفى وأطفاله وأطقم العاملين به يوجهون التحية لنجم مصر الكبير، ويدعونه لزيارتها وإدخال البهجة على قلوب أطفال المستشفى، وتتمنى فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وقال: "كما نتمنى جميعا أن يحرز في كأس العالم، أهدافا تنسينا مرار ذل هدف الكابتن مجدي عبد الغني".