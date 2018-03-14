كوبر للمصريين: "بحبكم وحاسس إني مستريح وسطكم"

وجه هكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم رسالة شكر لجماهير الكرة المصرية، بعد مساندتهم له إلى أن نجح في قيادة المنتخب الوطني للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام لمدة 28 عامًا.

وقال كوبر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يُذاع عبر فضائية "on e": "شكرًا، أشكركم كثيرًا وقفتم كثيرًا بجانبي خلال الفترة الماضية".

وأضاف كوبر: "أحب الشعب المصري فهو متواضع وطيب وكريم"، مستطردًا: "حاسس إني مستريح وسطكم، بغض النظر عن اختلافنا حول طريقة اللعب".

وعن الأكلات المصرية التي يفضلها كوبر، قال: "أحب الفتة والأرز المصري".