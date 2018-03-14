رامي صبري: تلقيت هجوما حادا من الإخوان بسبب دعمي للسيسي

حث المطرب رامي صبري، المصريين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس الجاري، موضحًا أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وفوجئ بهجوم شديد من جماعة الإخوان بسبب تأييده للرئيس.

وأضاف "صبري"، خلال حواره في برنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة": "كنا رايحين في حتة والرئيس ودانا في حتة تانية، فوجئت بهجوم شديد علي بسبب أغنيتي لدعم الرئيس السيسي".

وتابع: "لماذا لا نهاجم عندما نغني للإمارات أو الكويت أو السعودية، في أعيادهم الوطنية، يجب أن تحب رئيس بلدك حتى لو اختلفت معاه في الرأي، اختلف معه ولكن بالأدب بدون سب أو شتائم".