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الوطن

القبض على عاطل بتهمة تجارة الهيروين بعين شمس

اليوم AM 06:31
كتب: أحمد عبد اللطيف
القبض على عاطل بتهمة تجارة الهيروين بعين شمس

هيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل وبحوزته 60 تذكرة "هيروين" قبل ترويجها بمنطقة عين شمس.

وردت معلومات للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام المتهم "صلاح. ن"، 40 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم بترويج المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب كريم الاهون، معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم حال تواجده بشارع العلوايا وبحوزته 60 تذكرة هيروين ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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