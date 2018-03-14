قيادي بـ"فتح": استنكار "حماس" محاولة اغتيال حمد الله "كلام في الهواء"

قال حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، إن جماعات إرهابية تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله، في مناطق تسيطر عليها حركة حماس منذ الانقلاب الدموي في 2007، مشيرا إلى أن بيان استنكار حماس لهذا الحادث هو مجرد كلام في الهواء.

وأضاف أبو شنب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" أن مثل هذه العمليات الإرهابية، تقع تحت نظر وبصر حركة حماس من أجل استمرار في الانقلاب العسكري وإطالة عمره والإخلال بإمكانية إقامة وحدة وطنية.

وأكد أن مثل هذه العمليات مرفوضة ومدانة، مطالبا بحماس بالتأكيد على حسن نيتها باتخاذ إجراءات فورية لتسليم القطاع لصالح الحكومة الرسمية، وتسحب مسلحيها المنتشرين في شوارع القطاع لأن مستقبل المصالح مرهون بأداء حركة حماس.