تسجيل الدخول

الوطن

قيادي بـ"فتح": استنكار "حماس" محاولة اغتيال حمد الله "كلام في الهواء"

اليوم AM 06:33
كتب: محمود البدوي
قيادي بـ"فتح": استنكار "حماس" محاولة اغتيال حمد الله "كلام في الهواء"

حازم أبو شنب

قال حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، إن جماعات إرهابية تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله، في مناطق تسيطر عليها حركة حماس منذ الانقلاب الدموي في 2007، مشيرا إلى أن بيان استنكار حماس لهذا الحادث هو مجرد كلام في الهواء.

وأضاف أبو شنب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" أن مثل هذه العمليات الإرهابية، تقع تحت نظر وبصر حركة حماس من أجل استمرار في الانقلاب العسكري وإطالة عمره والإخلال بإمكانية إقامة وحدة وطنية.

وأكد أن مثل هذه العمليات مرفوضة ومدانة، مطالبا بحماس بالتأكيد على حسن نيتها باتخاذ إجراءات فورية لتسليم القطاع لصالح الحكومة الرسمية، وتسحب مسلحيها المنتشرين في شوارع القطاع لأن مستقبل المصالح مرهون بأداء حركة حماس.

أخبار متعلقة

السفير حازم أبو شنب: شهر رمضان جعلني أترك أثرا طيبا في باكستان

السفير حازم أبو شنب: شهر رمضان جعلني أترك أثرا طيبا في باكستان
السفير حازم أبو شنب لـ

السفير حازم أبو شنب لـ"الوطن": أدين أعمال العنف والإرهاب في مصر
السفير حازم أبو شنب: مصر الدرع الحامي للقضية الفلسطينية

السفير حازم أبو شنب: مصر الدرع الحامي للقضية الفلسطينية
حازم أبو شنب: "حماس" إخوانية حتى النخاع

حازم أبو شنب: "حماس" إخوانية حتى النخاع

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالفيديو| الإبراشي لداعية هاجم محمد صلاح: تخاصمون البهجة وتنشرون الفتن

بالفيديو| الإبراشي لداعية هاجم محمد صلاح: تخاصمون البهجة وتنشرون الفتن

الإبراشي عن إلغاء إدراج "تريكة" بقوائم الإرهاب: قدمت الكثير لمصر

الإبراشي عن إلغاء إدراج "تريكة" بقوائم الإرهاب: قدمت الكثير لمصر

"الأرصاد": طقس مائل للدفء.. والعظمى في القاهرة 27

"الأرصاد": طقس مائل للدفء.. والعظمى في القاهرة 27

عاصي الحلاني: لمصر فضل كبير على كل المطربين العرب

عاصي الحلاني: لمصر فضل كبير على كل المطربين العرب

رامي جان: الإخوان أعطتنا تعليمات بدعم "عنان" وإظهار إخلاصه لمصر

رامي جان: الإخوان أعطتنا تعليمات بدعم "عنان" وإظهار إخلاصه لمصر

اختيارات الوطن

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و

القصة الكاملة لأم عذبت ابنها بكفر الشيخ.. الطبيب: أحرقته.. و"القومي للأمومة" يطالب بمتبني

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

استعدادا لأزمة «السعيد» بين القطبين.. صراعات «مرتضى» مع الأهلي ليست في صالحه

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

هل يمكن لمصر بث مباريات المونديال؟.. "خبير لوائح يجيب"

بعد تعيين ترامب لها.. من هي

بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الجبلاية تكشف حيلة الأهلي في تجديد عقد «السعيد»

الأكثر قراءة

عاجل