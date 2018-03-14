موجز الـ3 صباحا| "الوطن" تكشف تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء فلسطين

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال الصحفي الفلسطيني ماجد محمد زيد، إنه بعد وصول موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة لغزة، وخلال مرور الموكب من شارع صلاح الدين بالقرب من محطة حموده، وانفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة 6 من عناصر الحماية وتضرر ثلاث سيارات من عناصر الحماية بنهاية الموكب، الجدير بالذكر أن زيارة الحمد الله لغزة تأتي ضمن برنامج محدد وهو افتتاح محطة مركزية لتكرير المياه العادمة.

وأضاف زيد لـ"الوطن": "رغم هذا الحدث استكمل الحمد لله زيارته وافتتاح المحطة والعودة إلى رام الله، ولاقت هذه الحادثة التنديد الشعبي والفصائل على الصعيد المحلي وتنديد على على المستوى العربي والدولي وتعتبر هذه سابقة غير مسبوقة على الساحة الفلسطينية".

كما نجحت مباحث القاهرة، فى ضبط شخصين لقيامهما بتقديم مستندات مزورة لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة للحصول على تأشيرات سفر للخارج.

وأبلغ مسئولو إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة بتقدم مواطنين للحصول على تأشيرة سفر مستخدمين مستندات ومحررات يشتبه فى صحتها "مزورة".

وعلى الفور انتقلت قوة تابعة لمباحث جرائم التزييف والتزوير إلى مقر السفارة وأمكن ضبط كل من: حسين.م.أ، 48 سنة، عامل، ومقيم بالبحيرة، شريف . ح . ع، 39 سنة، صاحب مصنع للملابس، مقيم بالقليوبية.

من ناحية أخرى، قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيعقد اجتماعا يوم السبت المقبل سيكشف فيه عن صفقة القرن ومن وراء تدمير تلك الصفقة، موضحًا أنه رجل قانون ولا يخرج أي مليم من النادي بطريقة خاطئة، وكل تعاقداته صحيحة.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إل تي سي"، أن هناك مؤامرة على النادي من مجلس اتحاد الكرة، متابعا: "رغم أن الزمالك نادي كبير بس على طول عمره بيدوله على قفاه".

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