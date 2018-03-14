تسجيل الدخول

الوطن

أبوشنب يتحفظ على سياسات "فتح".. ويؤكد: أرفض تنسيقها مع "حماس"

اليوم AM 11:23
كتب: عزة عطية
أبوشنب يتحفظ على سياسات "فتح".. ويؤكد: أرفض تنسيقها مع "حماس"

أبو شنب

أبدى السفير حازم أبو شنب المتحدث باسم حركة فتح، تحفظه على سياسات حركة فتح فيما يتعلق  بالتنسيق الأمني مع حركة حماس، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله صباح أمس أثناء عبوره من الضفة الغربية  لقطاع غزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أرفض بصفة شخصية طريقة التنسيق التي تتم بين فتح وحماس وانا ضد ما يقومون به في القطاع، فلا يوجد مسئول أمني واحد يتبع الحكومة الفلسطينية في القطاع وإنما من يظهرون يرتدون الملابس العسكرية هم عناصر حركة حماس.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح، "أنا أحد أبناء قطاع غزة، وتعرضت شخصيا للاذى والاختطاف من منزلي على يد مسؤولي حركة حماس وتم وضعي في معتقل خاضع لهم".

أخبار متعلقة

بالصور| جمع الأدلة من موقع استهداف رئيس الحكومة الفلسطينية

بالصور| جمع الأدلة من موقع استهداف رئيس الحكومة الفلسطينية
تفكيك عبوة ناسفة تستهدف رئيس الحكومة الفلسطينية واعتقال شخصين

تفكيك عبوة ناسفة تستهدف رئيس الحكومة الفلسطينية واعتقال شخصين
رئيس الحكومة الفلسطينية: فجروا بنا 3 سيارات قرب معبر بيت حانون

رئيس الحكومة الفلسطينية: فجروا بنا 3 سيارات قرب معبر بيت حانون
عاجل| الشرطة الفلسطينية: رئيس الحكومة بخير بعد استهداف موكبه في غزة

عاجل| الشرطة الفلسطينية: رئيس الحكومة بخير بعد استهداف موكبه في غزة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

استمرار فعاليات ورشتي المسرح والمخترع الصغير في "ثقافة أسيوط"

استمرار فعاليات ورشتي المسرح والمخترع الصغير في "ثقافة أسيوط"

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث احتياجات "رشيد للأورام" ومستشفيات برج العرب

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث احتياجات "رشيد للأورام" ومستشفيات برج العرب

السبت.. المجلس العربي لسيدات الأعمال ينظم مؤتمرا لدعم السيسي

السبت.. المجلس العربي لسيدات الأعمال ينظم مؤتمرا لدعم السيسي

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل