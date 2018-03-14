أبوشنب يتحفظ على سياسات "فتح".. ويؤكد: أرفض تنسيقها مع "حماس"

أبدى السفير حازم أبو شنب المتحدث باسم حركة فتح، تحفظه على سياسات حركة فتح فيما يتعلق بالتنسيق الأمني مع حركة حماس، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله صباح أمس أثناء عبوره من الضفة الغربية لقطاع غزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أرفض بصفة شخصية طريقة التنسيق التي تتم بين فتح وحماس وانا ضد ما يقومون به في القطاع، فلا يوجد مسئول أمني واحد يتبع الحكومة الفلسطينية في القطاع وإنما من يظهرون يرتدون الملابس العسكرية هم عناصر حركة حماس.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح، "أنا أحد أبناء قطاع غزة، وتعرضت شخصيا للاذى والاختطاف من منزلي على يد مسؤولي حركة حماس وتم وضعي في معتقل خاضع لهم".