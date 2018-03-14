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الوطن

"الأهرام للدراسات": مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات ستكون محدودة

اليوم AM 11:11
كتب: عزة عطية
"الأهرام للدراسات": مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات ستكون محدودة

عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نسبة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون محدودة جدا لأسباب كثيرة، منها بعد المسافات بين الجاليات المصرية في الدول الأجنبية ومقر لجان الانتخاب.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي": "دائما المصريين في الخارج يقدمون مؤاشرات مختلفة في نسب المشاركة عن المصريين في الداخل".

وتوقع نائب مدير مركز، أن نسبة المشاركة لن تتعدى 20% ممن لهم حق الانتخاب أي ما يقرب من 2 إلى 3 ملايين مواطن فقط هم من سيشاركون في الانتخابات.

وأكد "ربيع"، أنه تجرى الانتخابات على 3 أيام، وربما يكون ذلك حافز للمواطنين في الخارج للمشاركة وعدم التكاسل أو التقاعس، ولكن جرت العادة في كل الانتخابات السابقة بأن مشاركة الناخبين في الخارج محدودة.

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