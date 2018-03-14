تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| محلب يصل جامعة أسيوط لاستعراض المشروعات القومية الكبرى

اليوم AM 11:11
كتب: سعاد أحمد
بالصور| محلب يصل جامعة أسيوط لاستعراض المشروعات القومية الكبرى

وصول إبراهيم محلب إلى جامعة أسيوط لعرض المشروعات القومية الكبرى التى تمت بمصر

وصل منذ قليل إلى جامعة أسيوط المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق.

وجاء ذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لفرع الوادي الجديد والدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق مؤتمر موسع حول المشروعات القومية والاستراتيجية في مصر في غضون دقائق قليلة والذي يتضمن عرضاَ لأهم المشروعات التي تمت في مصر وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة أسيوط وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

 

 

أخبار متعلقة

إبراهيم محلب: لدينا أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم

إبراهيم محلب: لدينا أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم
بدء ندوة المهندس إبراهيم محلب بجامعة الإسكندرية

بدء ندوة المهندس إبراهيم محلب بجامعة الإسكندرية
إبراهيم محلب ينقل رسالة من السيسي إلى الرئيس العراقي

إبراهيم محلب ينقل رسالة من السيسي إلى الرئيس العراقي
إبراهيم محلب يغادر مطار القاهرة الدولي في جولة إفريقية

إبراهيم محلب يغادر مطار القاهرة الدولي في جولة إفريقية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث احتياجات "رشيد للأورام" ومستشفيات برج العرب

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث احتياجات "رشيد للأورام" ومستشفيات برج العرب

السبت.. المجلس العربي لسيدات الأعمال ينظم مؤتمرا لدعم السيسي

السبت.. المجلس العربي لسيدات الأعمال ينظم مؤتمرا لدعم السيسي

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

مصر تشارك في معرض COTTM السياحي بالصين 16 أبريل المقبل

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

تيريزا ماي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن قبل فرض عقوبات على روسيا

خالد الحجر عن ناهد السباعي: السينما بتجري في دمها.. وأحب العمل معها

خالد الحجر عن ناهد السباعي: السينما بتجري في دمها.. وأحب العمل معها

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل