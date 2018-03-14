بالصور| محلب يصل جامعة أسيوط لاستعراض المشروعات القومية الكبرى

وصل منذ قليل إلى جامعة أسيوط المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق.

وجاء ذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لفرع الوادي الجديد والدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق مؤتمر موسع حول المشروعات القومية والاستراتيجية في مصر في غضون دقائق قليلة والذي يتضمن عرضاَ لأهم المشروعات التي تمت في مصر وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة أسيوط وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.