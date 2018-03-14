مهندس يتهم فلاحا بسرقة مشغولات ذهبية من منزله بالبحيرة

اتهم مهندس زراعي بقرية العزيمة التابعة لمركز بدر بالبحيرة، فلاحا بسرقة بعض المشغولات الذهبية من منزله.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، بتلقى بلاغ من "قدري. ع" 48 سنة مهندس زراعي ومقيم بقرية العزيمة بدائرة المركز، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية كوليه، 5 غوايش، 6 خاتم، محبس، 3 أسورة ثعبان من دولاب غرفة نومه بالطابق الثاني بمنزله بذات الناحيه، واتهم "محمد. ع" 36 سنة فلاح ومقيم بمركز الدلنجات، لوجوده وآخرين لزيارته بمنزله واكتشافه فقد مفاتيح المنزل والعثور عليها اليوم بالغرفة، وأضاف بإقامته وأفراد أسرته بالطابق الأرضي بالمنزل.

وتبين وجود بعثرة بمحتويات الغرفة وسلامة جميع أبواب ونوافذ المنزل، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

وتحرر المحضر اللازم المركز والعرض على النيابة العامة.