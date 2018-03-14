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الوطن

إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في شربين بالدقهلية

اليوم AM 11:21
كتب: صالح رمضان
إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في شربين بالدقهلية

صورة أرشيفية

شنت رئاسة مركز شربين بقيادة المهندس السادات أحمد مصطفى، رئيس المركز بتعليمات من الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، من تنفيذ حالتي إزالة في المهند لتعديات على الأراضي الزراعية.

وتمكنت كريمة صديق، نائب رئيس مركز شربين،  يرافقها قوة أمنية من مركز شرطة شربين بالدقهلية والإدارة الهندسية برئاسة المركز والزراعة بشربين من تنفيذ إزالة جزئية لأعمدة خرسانية على مساحة  175 مترا بحوض أبو حايس بقرية الشيخ سميط للتعدي على الأرض الزراعية .

كما تمت إزالة مبنى من البلوك على أرض زراعية على مساحة 80 مترا بحوض قطع البصل بالشيخ سميط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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