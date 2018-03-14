"إسكان النواب" تقدم طلب إحاطة لـ"مياه الشرب": أنقذوا مدرسة صفية زغلول

تقدم المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، طالب فيه بسرعة توصيل الصرف الصحي لمدرسة صفية زغلول بالمعتمدية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، وربطها بالصرف العمومي المار بالمنطقة.

وأوضح والي في طلبه، أن المدرسة لا يوجد بها صرف صحي، وبها خزانات غير آدمية تطفح منها مياه الصرف بصفة مستمرة، وتؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض التي تؤثر على صحة الطلاب، ما أدى إلى استغاثة أولياء الأمور من هذه المشكلة، حرصا على صحة أبنائهم.

وقال عضو مجلس النواب، إنّ مدرسة صفية زغلول بها كثافة طلابية كبيرة، وتعتمد في صرفها الصحي على الخزانات، وهي وسيلة غير آمنة تماما، وتتسرب منها مياه الصرف الصحي تحت الأساسات، نظرا لعدم كسحها بصفة مستمرة، لوجود عجز في سيارات الكسح وشفط ورفع المخلفات بالمنطقة، ما قد يضر بالسلامة الإنشائية لمباني المدرسة.

وطالب والي، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء المقايسات المطلوبة لربط المدرسة بالصرف العمومي في المنطقة، علما بأنها مسافة قصيرة وليست كبيرة، وحفاظا على صحة الطلاب وتجنيبهم الخطر.