الجالية المصرية بدبي تكرم بكري في إطار الحملات الدعائية للسيسي

كرّمت الجالية المصرية في الإمارات، أعضاء بمجلس النواب، خلال مشاركتهم في الحملات الدعائية للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في الإمارات. ومن النواب الذين تم تكريمهم، مصطفى بكري، محمود حسين رئيس قطاع المصريين في الخارج بالحملة، ومها شعبان.

وقال بكري، في تصريحات صحفية عنه اليوم، إنّ الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس الجالية المصرية في دبي ومنسق الحملة، قدّم الدروع في أعقاب المؤتمر الشعبي الذي حضره مئات المواطنين بدبي، في إطار حملة "علشان تبنيها".

وكانت حملة "علشان تبنيها"، اختتمت مساء أمس مؤتمراتها الجماهيرية الخارجية بإمارة دبي، بمؤتمر جماهيري حاشد نظمه منسق الحملة بالإمارات الدكتور أحمد عجيلة.