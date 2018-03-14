تسجيل الدخول

الوطن

"المسكونية بجنيف" تنهي استعدادات متابعة الانتخابات في الخارج

منذ 43 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"المسكونية بجنيف" تنهي استعدادات متابعة الانتخابات في الخارج

أرشيفية

قال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية بجنيف، والحاصلة على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية كمنظمة دولية من 9 منظمات وهيئات دولية، إن المنظمة قد أنهت استعدادتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية في العاصمة السويسرية بين أيام 16-17-18 مارس 2018، على أن يتواجد مندوب المنظمة يوم الجمعة 16 مارس مع بداية فتح اللجان الساعة التاسعة صباحا.

وأضاف "نصري" في بيان، اليوم، أن المنظمة ستتابع الانتخابات في مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج والطعون طبقا للآليات والمعايير الدولية للمتابعة وهي المادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الصادر عن اتحاد البرلماني الدولي في باريس 1994.

وأشار إلى وجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية مقيم بمدنية جنيف بحكم وجود العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة اعتادت على التصويت من قبل في اللجنة الانتخابية في مقر القنصلية في جنيف ولكنها أغلقت في عام 2015 وأصبح التصويت يتم في مقر السفارة المصرية في برن والتي تبعد حوالي 160 كيلومتر عن مدنية جنيف.

وأكد نصري أن عدد المصريين المقيمين في سويسرا يترواح ما بين 6500 إلى 8000 يتمركز معظمهم في مدنية جنيف جنوب غرب البلاد وهي ناطقة باللغة الفرنسية ومدنية زيروخ والتي تقع من المنطقة الوسطي من شمال سويسرا وهي ناطقة باللغة الألمانية، وأن المسجلين منهم في قاعدة معلومات السفارة حوالي 3000 مصري.

وأشار إلى أن المنظمة المسكونية قد تابعت الانتخابات البرلمانية في عام 2015 ونسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا ولا تتناسب مع حجم المصريين في الخارج الذي يترواح ما بين 8 إلى 10 ملايين ولا يتناسب مع حجم التسهيلات التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية برغم أن المصريين بالخارج من أكثر شرائح المجتمع المصري الذي استفاد من ثورتي 25 يناير و30 يونيو ودستور مصر 2014.

أخبار متعلقة

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيطالية

إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البرلمانية الإيطالية
الحريري يؤكد عدم تحالفه مع حزب الله في الانتخابات البرلمانية المقبلة

الحريري يؤكد عدم تحالفه مع حزب الله في الانتخابات البرلمانية المقبلة
لبنان يجري الانتخابات البرلمانية 6 مايو المقبل

لبنان يجري الانتخابات البرلمانية 6 مايو المقبل
بدء تصويت القبارصة الأتراك في الانتخابات البرلمانية

بدء تصويت القبارصة الأتراك في الانتخابات البرلمانية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تحركات في واشنطن لاستثناء مصر من قرار رسوم ترامب على واردات الصلب

تحركات في واشنطن لاستثناء مصر من قرار رسوم ترامب على واردات الصلب

"تقافة سوادة المنيا" يستعد لعيد الأم بـ"تصميم كروت معايدة"

"تقافة سوادة المنيا" يستعد لعيد الأم بـ"تصميم كروت معايدة"

"إعلام زفتى" ينظم ندوة بشأن زراعة المليون ونصف فدان واستصلاح الأراضي

"إعلام زفتى" ينظم ندوة بشأن زراعة المليون ونصف فدان واستصلاح الأراضي

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل