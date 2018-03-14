"المسكونية بجنيف" تنهي استعدادات متابعة الانتخابات في الخارج

قال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية بجنيف، والحاصلة على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية كمنظمة دولية من 9 منظمات وهيئات دولية، إن المنظمة قد أنهت استعدادتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية في العاصمة السويسرية بين أيام 16-17-18 مارس 2018، على أن يتواجد مندوب المنظمة يوم الجمعة 16 مارس مع بداية فتح اللجان الساعة التاسعة صباحا.

وأضاف "نصري" في بيان، اليوم، أن المنظمة ستتابع الانتخابات في مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج والطعون طبقا للآليات والمعايير الدولية للمتابعة وهي المادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الصادر عن اتحاد البرلماني الدولي في باريس 1994.

وأشار إلى وجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية مقيم بمدنية جنيف بحكم وجود العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة اعتادت على التصويت من قبل في اللجنة الانتخابية في مقر القنصلية في جنيف ولكنها أغلقت في عام 2015 وأصبح التصويت يتم في مقر السفارة المصرية في برن والتي تبعد حوالي 160 كيلومتر عن مدنية جنيف.

وأكد نصري أن عدد المصريين المقيمين في سويسرا يترواح ما بين 6500 إلى 8000 يتمركز معظمهم في مدنية جنيف جنوب غرب البلاد وهي ناطقة باللغة الفرنسية ومدنية زيروخ والتي تقع من المنطقة الوسطي من شمال سويسرا وهي ناطقة باللغة الألمانية، وأن المسجلين منهم في قاعدة معلومات السفارة حوالي 3000 مصري.

وأشار إلى أن المنظمة المسكونية قد تابعت الانتخابات البرلمانية في عام 2015 ونسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا ولا تتناسب مع حجم المصريين في الخارج الذي يترواح ما بين 8 إلى 10 ملايين ولا يتناسب مع حجم التسهيلات التي قدمتها اللجنة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية برغم أن المصريين بالخارج من أكثر شرائح المجتمع المصري الذي استفاد من ثورتي 25 يناير و30 يونيو ودستور مصر 2014.