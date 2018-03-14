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الوطن

اختيار "مطبعة بولاق" لعضوية الجمعية الدولية لمتاحف ومعارض الطباعة

منذ 42 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
اختيار "مطبعة بولاق" لعضوية الجمعية الدولية لمتاحف ومعارض الطباعة

مطبعة ارشيفية

اختار المعرض الدائم لتاريخ الطباعة "مطبعة بولاق بمكتبة الإسكندرية"، عضوًا في الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة التي ستدشن خلال العام 2018. 

وتعتبر مطبعة بولاق أول مطبعة حكومية تمتلكها الدولة المصرية، وشكلت نهضة ثقافية ونقلة حضارية في الوطن العربي، وكذلك على المستوى الدولي. أسسها محمد علي في عام 1822، وكان أول إصدارتها القاموس العربي - الإيطالي.

وأصدر مركز الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية كتابًا توثيقيًّا لتاريخ المطبعة، ونظرًا لدور مطبعة بولاق في توثيق تاريخ الطباعة وتاريخ الكتابة، الكتابة والطباعة وجهان لعملة واحدة، في مصر والعالم العربي، فقد اختارها في عام 2018 عضوًا مؤسسًا في الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة على مستوى العالم.

وتأسست الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة في كوريا الجنوبية، حيث يوجد متحف تاريخ الطباعة المبكر، والذي يحتفظ بأول نسخة من كتاب مطبوع بالأحرف المعدنية المنفصلة، والذي يعرف اختصارًا باسم "جيكجي Jikji"، والذي طبع في عام 1377، أي يسبق طباعة الإنجيل بواسطة جوتنبرج عام 1455.

وتهدف الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة إلى نشر ودعم ثقافة الطباعة من خلال توثيق تاريخ الطباعة في العالم، ونشر المعرفة بتقنيات الطباعة وتطورها، إضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية بين مؤرخي تاريخ الطباعة وبين خبراء تقنيات الطباعة القديمة والحديثة، وتضم الجمعية الدولية لمتاحف الطباعة 47 مؤسسة على مستوى العالم تمثل 21 دولة.

 

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