تسجيل الدخول

الوطن

سفير مصر ببرلين: توفير التأمين اللازم لإجراء عملية التصويت بسهولة

منذ 50 دقيقة
كتب: أكرم سامي
سفير مصر ببرلين: توفير التأمين اللازم لإجراء عملية التصويت بسهولة

بدر عبد العاطي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، إن السفارة أبلغت أبناء الجالية بكل تفاصيل وشروط وتوقيتات العملية الانتخابية وحثهم على المشاركة بكثافة لممارسة حقهم الدستوري، وتم عقد لقاءات مباشرة معهم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع السفارة على الإنترنت.

وأضاف أنه تمت تجربة كل الأجهزة الفنية الخاصة بعملية التصويت، مشيراً إلى وصول خبير من وزارة الاتصالات، لمواجهة أى أعطال فنية، كما تم تدريب أطقم السفارة وإجراء اختبارات ناجحة، وتم رفع حالة الطوارئ فى السفارة وإلغاء الإجازات والتنسيق مع الجانب الألمانى لتوفير التأمين اللازم لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر، علما بأن التصويت سيتم في 3 مقار هى السفارة المصرية فى برلين والقنصليتان فى هامبورج وفرانكفورت.

أخبار متعلقة

بدر عبد العاطي: نرفض التدخل في شئون مصر.. ومواجهة الإرهاب من أولويات القمة العربية

بدر عبد العاطي: نرفض التدخل في شئون مصر.. ومواجهة الإرهاب من أولويات القمة العربية
بدر عبد العاطي: وزير الخارجية ورئيس الوزراء الجزائري تناولا الأزمتين السورية والليبية

بدر عبد العاطي: وزير الخارجية ورئيس الوزراء الجزائري تناولا الأزمتين السورية والليبية
بدر عبد العاطي: مصر مارست حقها الشرعي في الدفاع عن مواطنيها

بدر عبد العاطي: مصر مارست حقها الشرعي في الدفاع عن مواطنيها

السفير بدر عبد العاطي يزور مقر الجامعة الألمانية المصرية في برلين

السفير بدر عبد العاطي يزور مقر الجامعة الألمانية المصرية في برلين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

15 مايو.. الحكم على صفوت الشريف ونجله بتهمة الكسب غير المشروع

15 مايو.. الحكم على صفوت الشريف ونجله بتهمة الكسب غير المشروع

اليوم.. "أمن الدولة" تستكمل التحقيق مع نائب رئيس "مصر القوية"

اليوم.. "أمن الدولة" تستكمل التحقيق مع نائب رئيس "مصر القوية"

"المترو": انتشار 80 فرقة صيانة في المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

"المترو": انتشار 80 فرقة صيانة في المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل