سفير مصر ببرلين: توفير التأمين اللازم لإجراء عملية التصويت بسهولة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، إن السفارة أبلغت أبناء الجالية بكل تفاصيل وشروط وتوقيتات العملية الانتخابية وحثهم على المشاركة بكثافة لممارسة حقهم الدستوري، وتم عقد لقاءات مباشرة معهم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع السفارة على الإنترنت.

وأضاف أنه تمت تجربة كل الأجهزة الفنية الخاصة بعملية التصويت، مشيراً إلى وصول خبير من وزارة الاتصالات، لمواجهة أى أعطال فنية، كما تم تدريب أطقم السفارة وإجراء اختبارات ناجحة، وتم رفع حالة الطوارئ فى السفارة وإلغاء الإجازات والتنسيق مع الجانب الألمانى لتوفير التأمين اللازم لإجراء عملية التصويت بسهولة ويسر، علما بأن التصويت سيتم في 3 مقار هى السفارة المصرية فى برلين والقنصليتان فى هامبورج وفرانكفورت.