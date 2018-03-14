تسجيل الدخول

الوطن

حقيقة عقد مفاوضات سرية بين "أنصار الله" والسعودية

منذ 59 دقيقة
كتب: وكالات
حقيقة عقد مفاوضات سرية بين "أنصار الله" والسعودية

عبدربه منصور هادي

كشف مصدر رئاسي عن لقاء مرتقب بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد مارتن غريفيث، مطلع شهر أبريل المقبل، لبحث مستقبل العملية السياسية في اليمن.

وأوضح المصدر أن العملية السياسية تشهد ركودا منذ فترة طويلة، وأن هناك رؤى مطروحة من بعض الدول منها بريطانيا وأمريكا، لكنها تختلف عن صيغة قرار مجلس الأمن 2216، نافياً عقد أي لقاءات أو مشاورات سرية مع جماعة "أنصار الله"، بحسب موقع "المشهد اليمني".

كانت مصادر مقربة من الجماعة زعمت وجود مفاوضات سرية تجري في الرياض يشارك فيها المتحدث باسم الجماعة، غير أن مصادر سعودية نفت في تصريحات لموقع "المشهد اليمني" صحة تلك المعلومات جملة وتفصيلا، بحسب "سبوتنك".

واعتبرت المصادر السعودية أن تلك التسريبات محاولة من الجماعة للتغطية على هزائمها في معظم الجبهات، على حد قولها.

وكان "المشهد اليمني" قد نقل عن مصادر خاصة، مساء الاثنين، أن هناك مفاوضات سرية بين التحالف العربي وجماعة "أنصار الله"، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية في اليمن منذ ثلاثة سنوات، وتسببت في أسوأ كارثة انسانية في العالم، وفق توصيف تقارير أممية.

وقالت المصادر لمراسل "المشهد اليمني" في صنعاء، إن "الناطق باسم الحوثيين توجه إلى الرياض للتفاوض بشكل مباشر مع السعودية التي تقود تحالفاً ضدهم منذ ثلاثة أعوام"، مؤكدة أن هناك "توجه لدى مليشيات الحوثي لتقديم تنازلات للمملكة العربية السعودية مقابل إيقاف الضربات الجوية ضد الحوثيين".

وأوضح الموقع، وفقا لمصادر قال إنها على صلة بالحكومة الشرعية و"أنصار الله"، وأخرى مستقلة، أن "جوهر هذه التفاوضات يقوم على أساس عزل الحوثيين عن إيران مقابل القبول بمشاركتهم في إدارة البلاد، وعدم الاستحواذ عليها، وتشكيل حكومة تضم جميع أطراف الصراع".

أخبار متعلقة

"أنصار الله" تطلق صاروخا بالستيا جديدا على معسكر "للتحالف العربي"

"أنصار الله" تطلق صاروخا بالستيا جديدا على معسكر "للتحالف العربي"
مسلحو "أنصار الله" يستعيدون السيطرة على موقع استراتيجي جنوبي اليمن

مسلحو "أنصار الله" يستعيدون السيطرة على موقع استراتيجي جنوبي اليمن
مصدر عسكري: "أنصار الله" يسيطرون على مناطق استراتيجية في الجوف اليمنية

مصدر عسكري: "أنصار الله" يسيطرون على مناطق استراتيجية في الجوف اليمنية
"أنصار الله" تطلق سراح 69 أسير من مؤيدي علي عبدالله صالح

"أنصار الله" تطلق سراح 69 أسير من مؤيدي علي عبدالله صالح

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"تقافة سوادة المنيا" يستعد لعيد الأم بـ"تصميم كروت معايدة"

"تقافة سوادة المنيا" يستعد لعيد الأم بـ"تصميم كروت معايدة"

"إعلام زفتى" ينظم ندوة بشأن زراعة المليون ونصف فدان واستصلاح الأراضي

"إعلام زفتى" ينظم ندوة بشأن زراعة المليون ونصف فدان واستصلاح الأراضي

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

عثمان الخشت يوجه لجنة المنشآت لمراجعة مصاعد مستشفيات جامعة القاهرة 

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

"الوطنية": الكويت وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا الأكثر في الكثافة التصويتية

15 مايو.. الحكم على صفوت الشريف ونجله بتهمة الكسب غير المشروع

15 مايو.. الحكم على صفوت الشريف ونجله بتهمة الكسب غير المشروع

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل