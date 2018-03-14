دول لا يحق للمصريين بها التصويت في انتخابات الرئاسة.. تعرف عليها

يبدأ المصريون المقيمون بالخارج، التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والمقرر إقامتها على مدار 3 أيام 16 و17 و18 مارس الجاري.

ويحق لكل مصري خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات الرئاسة بالخارج، الإدلاء بأصواتهم طالما كان إسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز السفر ساري الصلاحية ويحمل الرقم القومي، ولكن هناك عدد من الدول لايحق لهم التصويت في الانتخابات، لأسباب تتعلق باضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، وتتمثل هذه الدول في:

- سوريا، حيث تشهد سوريا صراعات كبيرة منذ سنوات عديدة وعقب الثورة السورية في 2011، وقامت بترحيل غالبية المصريين في سوريا ولم يتبق منهم سوى أعداد قليلة في أماكن مختلفة، نتيجة الزيجات المختلطة بين المصريين والسوريين.

- ليبيا، حيث تشهد ليبيا صراعات وعدم استقرار في الأوضاع الأمنية، وكانت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قالت إن الوزارة تتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإيجاد حلول لأزمة تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الدول التي تمر بحالات من عدم الاستقرار الأمني والسياسى كليبيا.

- اليمن، منذ عام 2015 قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، عدم تخصيص لجنة لتصويت المصريين المقيمين في اليمن في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في هذا العام، مراعاة للظروف الأمنية الحرجة التي يمر بها اليمن.

- الصومال، نظرا للأوضاع السياسية والأمنية وبسبب الحرب الأهلية، هناك كان من الصعب أن تستمر السفارة المصرية في التواجد في مقديشيو، وتم نقل المقر بصفة مؤقتة إلى نيروبي، عاصمة دولة كينيا.

-أفريقيا الوسطى، تم إلغاء تصويت المصريين في هذه الدولة منذ انتخابات الرئاسة السابقة عام 2014، لما تشهده من عدم استقرار في الأوضاع الأمنية، على أن يحق للمصريين المقيمين هناك إذا سمحت ظروفهم التصويت فى أي دولة مجاورة أو التصويت في مصر في الأيام المخصصة للتصويت في الداخل.