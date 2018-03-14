تسجيل الدخول

الوطن

عدلي حسين: انعدام الأمن والأمان يدفع لكره الوطن والهجرة غير الشرعية

منذ 38 دقيقة
كتب: حسن صالح
عدلي حسين: انعدام الأمن والأمان يدفع لكره الوطن والهجرة غير الشرعية

جانب من المؤتمر

قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق إن انعدام الأمن والأمان والمواطنة من أهم أسباب عدم الاستقرار واللجوء إلى الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى أن المواطنة والانتماء لا يشعر بها المواطن إلا إذا كان آمنا في وطنه.

وتابع"عدلي": إذا انعدم العدل انعدم الوطن والمواطنة لأن العدل أساس الملك والحكم"، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن الكرامة هي حق لكل إنسان وعلى الدولة أن تلتزم بصيانة واحترام كرامته لأنه إذا فقد الإنسان كرامته فقد انتمائه لوطنه.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الثاني عشر بكلية حقوق بنها تحت عنوان المواطنة والقانون   بحضور الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها والدكتور سيد فودة عميد كلية حقوق بنها ورئيس المؤتمر والقس بولس جميل بانوب نائبا عن البابا تواضروس.

أخبار متعلقة

قيادات بالأزهر من معبد الأقصر: مصر واحة الأمن والأمان

قيادات بالأزهر من معبد الأقصر: مصر واحة الأمن والأمان
جبالي المراغي: السيسي حبيب الملايين.. ويكفينا الأمن والأمان

جبالي المراغي: السيسي حبيب الملايين.. ويكفينا الأمن والأمان
بالصور| في سيوة.. الأمن والأمان يجذب الأجانب للإقامة بالواحة

بالصور| في سيوة.. الأمن والأمان يجذب الأجانب للإقامة بالواحة
محافظ الدقهلية: الشرطة تؤكد دائما أنها صمام الأمن والأمان

محافظ الدقهلية: الشرطة تؤكد دائما أنها صمام الأمن والأمان
عاجل| وزير الداخلية: الأمن والأمان ليست منة من أحد

عاجل| وزير الداخلية: الأمن والأمان ليست منة من أحد
"فودة" في افتتاح مكتبة دير كاترين: "شايفين الأمن والأمان بجنوب سيناء"

"فودة" في افتتاح مكتبة دير كاترين: "شايفين الأمن والأمان بجنوب سيناء"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

4 يونيو.. انطلاق مؤتمر "آبل" العالمي للمطورين WWDC في سان خوسية

4 يونيو.. انطلاق مؤتمر "آبل" العالمي للمطورين WWDC في سان خوسية

"آداب عين شمس" تحتفل بإطلاق كتاب عالمي عن الجغرافيا وأشكال السطح بمصر

"آداب عين شمس" تحتفل بإطلاق كتاب عالمي عن الجغرافيا وأشكال السطح بمصر

حسن راتب: كما فوضنا السيسي في 30 يونيو نفوضه الآن

حسن راتب: كما فوضنا السيسي في 30 يونيو نفوضه الآن

بالصور| "المصرية العالمية" توقع اتفاقية تجميع أول سيارة "كيا" في مصر

عاجل| النائب العام الليبي يوافق على إعادة رفات الأقباط في مذبحة سرت

عاجل| النائب العام الليبي يوافق على إعادة رفات الأقباط في مذبحة سرت

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل