عدلي حسين: انعدام الأمن والأمان يدفع لكره الوطن والهجرة غير الشرعية

قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق إن انعدام الأمن والأمان والمواطنة من أهم أسباب عدم الاستقرار واللجوء إلى الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى أن المواطنة والانتماء لا يشعر بها المواطن إلا إذا كان آمنا في وطنه.

وتابع"عدلي": إذا انعدم العدل انعدم الوطن والمواطنة لأن العدل أساس الملك والحكم"، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن الكرامة هي حق لكل إنسان وعلى الدولة أن تلتزم بصيانة واحترام كرامته لأنه إذا فقد الإنسان كرامته فقد انتمائه لوطنه.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الثاني عشر بكلية حقوق بنها تحت عنوان المواطنة والقانون بحضور الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها والدكتور سيد فودة عميد كلية حقوق بنها ورئيس المؤتمر والقس بولس جميل بانوب نائبا عن البابا تواضروس.